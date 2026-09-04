Altın Trend Kalp Yüzük
Ürün Kodu : R153526
23.256 TL
PEŞİN FİYATINA 7.752 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Kalp Yüzük T11049
14 Ayar, Altın, 2.03 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sevginin ve tutkunun simgesi olan ikonik form, modern çizgilerin estetiğiyle parmakta hayat buluyor. Sevimli hatların kazandırdığı dinamik hava günlük kombinlerinize romantik ve neşeli bir ruh katıyor. Stilinize tatlı ve sıcak bir dokunuş.
Altın Trend Kalp Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.752 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.256 TL
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