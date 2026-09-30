Altın İnci Bileklik
Ürün Kodu : B366363
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10.880 TL
PEŞİN FİYATINA 3.627 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Bileklik T11238
14 Ayar, Altın, 0.99 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğal incinin yumuşak parıltısı. Bileğinizde sade, romantik ve son derece modern bir duruş.
Altın İnci Bileklik
PEŞİN FİYATINA 3.627 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.880 TL