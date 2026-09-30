Altın İnci Kolye
Ürün Kodu : N182922
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17.680 TL
PEŞİN FİYATINA 5.893 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Kolye T11244
14 Ayar, Altın, 1.63 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Duru güzelliğin en rafine sembolü. Sade yapısıyla günlükten geceye çabasız bir geçiş sağlar.
Altın İnci Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.680 TL