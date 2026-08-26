Altın Deniz Atı Kolye
Ürün Kodu : N182450
18.088 TL
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Atı Kolye T10996
14 Ayar, Altın, 1.66 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizlerin gizemli ve zarif canlısı, kıvrımlı hatların estetiğiyle tasarıma özgün bir hava katıyor. Yaz enerjisini ve doğanın benzersiz formlarını stiline taşımak isteyenler için narin bir dokunuş.
Altın Deniz Atı Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.088 TL
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