0.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR187539
38.789 TL
PEŞİN FİYATINA 12.930 TL x 3 Taksit
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0.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T10958
14 Ayar, Rose Altın, 2.75 gr
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.82 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yakudun tutku dolu kırmızısı, narin parıltılarla birleşerek parmakta zarif bir kıvılcım yaratıyor. Zıt tonların sunduğu çekim gücü tasarıma enerjik ve çekici bir hava katarken çabasız bir lüks vadediyor. Şıklığına sıcak bir tutku katmak isteyenlere özel.
0.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.930 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.789 TL
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