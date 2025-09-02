0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR164012
49.344 TL
45.600 TL
PEŞİN FİYATINA 15.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.37 Karat Pırlanta Hareketli Baget Yüzük T6033
Rose Altın, 14 Ayar, 2.10 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.18 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.19 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist formuyla dikkat çeken bu baget yüzük, zamansız şıklığı ve sade duruşuyla her stile uyum sağlar. Işıltısıyla kombinlerinize zarif bir parıltı ekler.
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.10 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Evet, sipariş esnasında yüzük ölçüsü seçimi yapabilirsiniz. Yüzüğünüz seçtiğiniz ölçüye göre özel üretilmektedir. Yüzük ölçünüzü bilmediğiniz veya listede olmayan ölçü tercihleriniz için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.37 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS/SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez Lizay Pırlanta mağazaları ve satış noktalarında yetkili uzmanlarca kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.200 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.344 TL
45.600 TL
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