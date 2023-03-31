0.26 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
Ürün Kodu : DR122157
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27.024 TL
24.960 TL
PEŞİN FİYATINA 8.320 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.26 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük T3060Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.94 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.26 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta Trend Yüzük, taşının estetik inceliklerini yansıtan özel bir tasarım yüzük. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her anınıza değer katacak. Kendinizi özel hissetmek için ideal bir seçim.
0.26 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.94 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Evet, sipariş esnasında yüzük ölçüsü seçimi yapabilirsiniz. Yüzüğünüz seçtiğiniz ölçüye göre özel üretilmektedir. Yüzük ölçünüzü bilmediğiniz veya listede olmayan ölçü tercihleriniz için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.26 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez Lizay Pırlanta mağazaları ve satış noktalarında yetkili uzmanlarca kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.26 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.320 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.024 TL
24.960 TL
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