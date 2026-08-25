0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRO1238-R
89.490 TL
PEŞİN FİYATINA 29.830 TL x 3 Taksit
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0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10913
14 Ayar, Rose Altın, 2.22 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.70 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Rose altının asil ve sıcak tonları, büyüleyici büyüklükteki ışıltıyla birleşerek eşsiz bir zarafet sergiliyor. Pembe tonların yumuşaklığı ve oval hatların zengin görünümü elde görkemli bir odak noktası yaratıyor. Sıradanlıktan uzak, seçkin ve büyüleyici bir dokunuş.
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 29.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
89.490 TL
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