0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR182585-R
52.490 TL
PEŞİN FİYATINA 17.497 TL x 3 Taksit
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0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10911
14 Ayar, Rose Altın, 2.27 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.50 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembe altının büyüleyici sıcaklığı, ışığı kusursuzca yansıtan oval formun etrafında romantik bir çerçeve oluşturuyor. Güçlü ışıltının zarif renk tonlarıyla kurduğu bu sofistike denge, tasarıma çabasız ama son derece etkileyici bir ruh katıyor. Unutulmaz anlara eşlik edecek büyülü bir dokunuş.
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.497 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
52.490 TL
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