0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR182340-R
41.490 TL
PEŞİN FİYATINA 13.830 TL x 3 Taksit
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0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10909
14 Ayar, Rose Altın, 2.07 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.40 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Rose altının modern ve sıcak aurası, oval kesimin yumuşak kavisleriyle elde zengin bir estetik yaratıyor. Işığı zarafetle yansıtan merkezdeki detay, pembe tonların asil yapısıyla birleşerek büyüleyici bir uyum sergiliyor. Gündaş modayı zarafetle buluşturan rafine bir dokunuş.
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.490 TL
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