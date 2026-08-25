0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10907 14 Ayar, Rose Altın, 1.57 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.30 Karat

Renk: G

Berraklık: SI.

Kesim: Oval Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pembe altının romantik ve samimi tonları, oval formun narin estetiğiyle büyüleyici bir şekilde birleşiyor. Sıcak renk geçişlerinin merkezdeki ışıltıyla yarattığı zıtlık tasarıma modern ve yumuşak bir hava katarken, çabasız bir şıklık sunuyor. Stiline romantik ve zarif bir dokunuş eklemek isteyenlere özel.