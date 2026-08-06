Altın Küp Kolye
Ürün Kodu : N181957
26.928 TL
19.924 TL
PEŞİN FİYATINA 6.641 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Küp Kolye T10817
14 Ayar, Altın, 2.47 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığıyla büyüleyen yıldız temasını modern tasarımla buluşturan Altın Yıldız Kırıntısı Kolye, sevdiklerinize parıltılarını hatırlatacak unutulmaz bir hediye seçeneği.
Altın Küp Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Belirtilen gramaj değerinde üretim kaynaklı değişiklik olabilir mi?
1- Evet, özel üretim kapsamında el işçiliği ile hazırlandığı için belirtilen gramajda (+/-) %10 oranında küçük farklılıklar görülebilmektedir. Ürünün net ağırlık bilgisi sertifikasında yer alır.
2- Kargo teslimatı sırasında ürün güvenliği nasıl sağlanmaktadır?
2- Siparişiniz sigortalı kargo ile gönderilir. Ürün, mühürlü kutusunda tarafınıza eksiksiz teslim edilene kadar kurumumuzun güvencesi altındadır.
3- Ürünün garanti süresi ve kapsamı nedir?
3- Tasarım, üretim ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Ürününüzle birlikte gelen sertifika ve referans kodları garanti belgesi niteliği taşımaktadır.
4- Hangi aktiviteler sırasında takı çıkarılmalıdır?
4- İnce zincir yapısının bükülmesini, düğümlenmesini veya kilit mekanizmasının zarar görmesini önlemek için uyurken, duş alırken, deniz veya havuza girerken ve yoğun spor aktiviteleri sırasında çıkarmanız tavsiye edilir.
5- Bu model günlük kullanıma uygun mudur?
5- Evet, 2,47 gramlık hafif yapısı ve zarif geometrik dizilimi sayesinde günlük hayatın temposunda boynunuzda ağırlık yapmadan şık bir duruş sunar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Küp Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.641 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.928 TL
19.924 TL
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