1.07 Karat Pırlanta Damla Yüzük
Ürün Kodu : DR142998
101.333 TL
PEŞİN FİYATINA 33.778 TL x 3 Taksit
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1.07 Karat Pırlanta Damla Yüzük T11221
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.5 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,9 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,17 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akıcı damla kesimin parmağı süzgün gösteren illüzyonu. Duru, zarif ve son derece feminen.
1.07 Karat Pırlanta Damla Yüzük
PEŞİN FİYATINA 33.778 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
101.333 TL