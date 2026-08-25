0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRO1238-G
89.490 TL
PEŞİN FİYATINA 29.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10914
14 Ayar, Altın, 2.22 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.70 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sarı altının görkemli duruşu, merkezdeki göz alıcı ve büyük odak noktasının sarsılmaz karizmasıyla buluşuyor. Oval kesimin heykelsi ve zengin yapısı tasarıma zirvede bir ihtişam kazandırırken, her açıdan nefes kesici bir ışıltı sunuyor. Prestijli stilin vazgeçilmez imza dokunuşu.
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 29.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
89.490 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN26547
0.37 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
61.416 TL
61.416 TL
Ürün Kodu : DE23398
3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
17.640 TL
17.640 TL
Ürün Kodu : DB09559
7.73 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
826.560 TL
826.560 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL