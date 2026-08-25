0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10908 14 Ayar, Altın, 1.57 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.30 Karat

Renk: G

Berraklık: SI.

Kesim: Oval Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sarı altının klasik ve sıcak ışıltısı, oval kesimin yumuşak hatlarıyla parmakta mükemmel bir denge oluşturuyor. Işığı her açıdan yakalayarak parlayan merkezdeki odak noktası zamansız bir zarafet sunarken, geleneksel ile moderni harmanlayan duruşu göz dolduruyor. Zarafetini asil bir dokunuşla tamamlamak isteyenler için.