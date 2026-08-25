0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR182421-G
33.490 TL
PEŞİN FİYATINA 11.163 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T10908
14 Ayar, Altın, 1.57 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sarı altının klasik ve sıcak ışıltısı, oval kesimin yumuşak hatlarıyla parmakta mükemmel bir denge oluşturuyor. Işığı her açıdan yakalayarak parlayan merkezdeki odak noktası zamansız bir zarafet sunarken, geleneksel ile moderni harmanlayan duruşu göz dolduruyor. Zarafetini asil bir dokunuşla tamamlamak isteyenler için.
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.163 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.490 TL
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