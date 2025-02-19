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Söz ve Nişan Yüzüğü Hangi Parmağa Takılmalı?

Söz ve Nişan Yüzüğü Hangi Parmağa Takılmalı?

Âşıkların birbirleriyle evlenmeye karar vermesinden sonra söz, nişan, kına, düğün sıralamasıyla seremoniler düzenlenir. Bu seremoniler çiftlerin mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmasının yanı sıra birlikteliklerini duyurması için önemlidir. Çiftlerin en mutlu günleri olan ve büyük bir özenle hazırlanan bu günlerin şahidi yüzüklerdir. Evlilik, söz ve nişan yüzüğü farkı seremonilerde ortaya çıkar. Sen de nişan veya söz törenin için hazırlık yapıyorsan bu yazımızda yüzüklerle ilgili tüm merak ettiklerini bulabilirsin.

Evlilik, nişan, söz yüzüklerinden bahsetmeden önce biraz geleneklerden bahsetmek yerinde olur. Çiftlerin evlenmek için birbirine söz vermesi “söz ve nişan” törenleri ile duyurulur. Törenlerde farklı özelliklere sahip yüzükler ve merasimler uygulanır. Yüzük takmak binlerce yıldır farklı kültürlerde aşkın ve bağlılığın bir sembolüdür ve kültüre göre merasimler değişse de anlamı hep aynıdır. Âşıkların birbirine sonsuzluğu sembolize eden halka yüzükleri takması ölüme kadar sadakat ve bağlılık göstereceklerini anlatır. Nişan, söz, evlilik yüzükleri farklı parmaklara takılıyor olsa bile romantik anlamları ve toplumdaki yerleri benzerdir.

Nişan ve Söz Yüzüklerinin Tarihi

Antik Mısır dönemine kadar uzanan evlilik yüzükleri, özellikle Orta Çağ döneminde evlilik öncesi yüzükleri olarak kullanılmaya başladığında farklı anlamlar kazanır. Antik Mısır döneminde aşıklar bitki saplarından birbirleri için yüzük yaparken sonsuz aşkın sembolü daire şeklini kullanır. Sonraları Roma döneminde bu yüzükler yerini madenden üretilen modellere bırakır. Orta Çağ’da ise evlilik, nişan, söz yüzükleri değerli maden olan altın ve değerli taşlar tercih edilmeye başlanır. Özellikle evlilikte kadının takacağı pırlanta en değerli taş olduğundan aşkın ve sevgiliye verilen değerin bir sembolü olur.

Bağlılık ve sevgiyi sembolize eden yüzükler toplumda özel bir yere sahiptir. Çiftlerin birbirine olan aşkını gösterirken aynı zamanda evli olduklarının dışarıdan anlaşılması sağlanır. Nişan ve söz yüzüklerinin farklı, evlilik yüzüklerinin farklı ele takılması da bununla ilişkilidir. Bir insanın parmağındaki yüzüğe bakıldığında evli ya da evlilik hazırlığında olduğu bu şekilde anlaşılır. Sen de parmağına taktığın yüzükle topluma karşı medeni durumunu hiç konuşmadan anlatabilirsin.

Nişan ve Söz Yüzüğü Hangi Parmağa Takılır?

Evlilik yüzükleri sol el, evlilik öncesi yüzükler sağ el parmaklarına takılır. Evlilik yüzüğünün sol ele takılmasının nedeni “vena amoris” olarak adlandırılan aşk damarıdır. Romalılar geçmiş dönemde kalbe giden aşk damarının sol elin yüzük parmağından geçtiğine inanmıştır. Daha sonraları böyle bir damar olmadığı anlaşılsa bile sol el, kalbe bağlanan damar inancı ile bağdaşmıştır. “Söz ve nişan yüzüğü hangi ele takılır?” sorusunun cevabı bu nedenle sağ eldir. Bazı Avrupa ülkeleri dışında dünyanın birçok yerinde ve kültürümüzde evlilik öncesi yüzükler sağ elin yüzük parmağına takılır, evlilik gerçekleştikten sonra aynı yüzük sol ele geçirilir.

Söz ve Nişan Yüzüğü Kültürü

Söz yüzükleri Osmanlı döneminden beri Türk kültüründe evliliğe söz verme, evlilik sözleşmesi anlamıyla yer bulur. Hatta söz törenlerinde çiftlerin birbirine sembolik hediyeler vermeleri de bu dönemin adetlerindendir. Evlilik sözünü resmileştirmek için kız isteme töreni sonrasında söz yapılır. Kız ve erkek tarafının en yakınlarının katıldığı bu törenlerde isteme kahvesi, söz yüzükleri, küçük hediyeler geleneklerdendir. Daha sonra yapılan büyük nişan töreni ile çiftler evlilik için birbirlerine verdikleri sözü geniş bir çevreye duyurur.

Evlilik hazırlığındayken kız isteme törenini daha basit tutabilir, nişan törenini daha kapsamlı düzenleyebilirsin. Fakat günümüzde birçok genç masrafları azaltmak için söz ve nişanı birlikte yapmayı tercih ettiğinden bu yolu da düşünebilirsin. Henüz evlilik teklifi aşamasında isen 15. yüzyılda Avusturya Arşidükü Maximilian’ın sevgilisine yaptığı gibi pırlantalı bir tektaş yüzük seçebilirsin. Pırlanta yüzükler 15. yüzyıldan bu yana Arşidükün muazzam seçimi sayesinde evlilik tekliflerinin favorisi!

Söz Yüzüğü ve Nişan Yüzüğü Aynı mı?

Evlilik hazırlığındayken söz ve nişan yüzüklerinin kültürdeki yerini anlamakta zorlanabilir, aradaki farkın ne olduğunu sorgulayabilirsin. Fakat bu soruya verilebilecek keskin bir yanıt olmadığını da bilmelisin. Çünkü kişilere, toplumlara, geleneklere göre söz ve nişan törenlerinde farklı ya da aynı yüzükler tercih edilebilir. Söz töreninde gümüş, nişan ve evlilikte altın yüzük takan çiftlerle karşılaşmak çok doğaldır. Fakat tek yüzükle tüm törenler yapılabilir, aynı altın ya da gümüş yüzük her törende kullanılabilir. Bu durum çiftlerin tercihi, gelenekler, maddiyat ve kültürle ilişkili olduğundan kesin bir doğru söz konusu değil.

Söz Yüzüğü Nedir?

Söz, ailelerin tanışması ve birbirlerine uyumlu olup olmadıklarını anlamaları için düzenlenen törendir. Kız isteme merasiminden sonra aile büyükleri kırmızı kurdele ile bağlanan söz yüzüklerini parmağa takar. Kurdele aşkın sembolü olan kırmızı renktedir ve kesilmesi sembolik olarak bağlanmayı gösterir. Genellikle daha basit tasarımlar, gümüş ve benzeri yüzükler tercih edilir.

Evlilik öncesinde ailelerin çiftlerin birlikteliğini onayladığı söz töreninin en büyük sembolü “yüzük” takılma merasimidir. Söz yüzükleri, artık sözlü olan çiftlerin aileleri tarafından bu birlikteliğin onaylandığını ve birbirlerini yakından tanımaya başladıklarını gösterir. Bu nedenle söz yüzüğü ve nişan yüzüğü arasındaki fark olarak çiftlerin tanışma ve evlilik hazırlığı aşamalarını göstermesi sayılabilir. Sözlü çiftler ve aileler birbirlerini daha fazla yakından tanımaya odaklanırken nişan evlilik öncesi hazırlıkların yapıldığı süreçtir.

Nişan Yüzüğü Nedir?

Söz ve nişan yüzüğü tasarım olarak farklı olabileceği gibi aynı da seçilebilir. İkisinin birbirinden en temel farkı hangi törende takıldıkları ve taşıdıkları anlamlardır. Nişan merasiminde takılan yüzüklere “nişan yüzüğü”, bunu takan çiftlere de “nişanlı” denir. Evlilik öncesindeki en resmi adım olan nişanlılık sırasında çiftler birbirini tanır, evlilik hazırlıklarını yapar. Genellikle sözden sonra nişan yapılması gelenek olsa da istersen nişanı söz ile yaparak etkileyici bir yüzük modeli ile iki töreni birleştirebilirsin.

Nişan merasiminde çoğunlukla kalabalık olacağından açık hava, salon gibi farklı mekanlar tercih edilir. Organizasyon kapsamlı olarak planlanır ve konuklar yörenin geleneklerine, çiftlerin tercihine göre ağırlanır. Nişan töreni kınadan önceki en gösterişli tören olduğundan buna uygun işlemeli bir yüzük tercih etmek iyi olabilir. Aile büyükleri tarafından iyi dileklerle birlikte takılan ve kırmızı kurdele ile bağlanan bu yüzükler müstakbel eşin ile olan bağlılığının sembolüdür. Bu nedenle onun zevkine uygun seçim yapabilir veya birlikte modele karar vererek uyumlu çift yüzükleri seçebilirsiniz.

Söz ve Nişan Yüzüğü Modelleri

En mutlu günlerine şahitlik edecek yüzük modelleri arıyorsan öncelikle şu soruya yanıt vermelisin: Söz ve nişan yüzüğü farklı mı olacak yoksa aynı yüzüğü mü takmaya devam edeceksin? Aynı yüzüğü söz, nişan, nikah boyunca takacaksan genellikle taşlı ve desenli olanları tercih edebilirsin. Sözde daha basit bir yüzük takmak istiyor daha sonra değiştirmeyi düşünüyorsan gümüş ile başlayıp sonra beyaz altın, altın modellere yönelebilirsin.

Alyans olarak anılan evlilik yüzüklerinde kadın ve erkek tasarımları birbirine uyumlu olarak yapılır. Birçok alyans modeli arasından kararsız kaldıysanız aşkın vücut bulmuş hali olan şu önerileri inceleyebilirsiniz:

  • Beyaz alyans erkek ve kadınlarda sadelikten yana olanların ilk tercihidir. Özellikle söz törenlerinde beyaz alyans modelleri arasından seçim yapabilirsin.

  • İnce tasarımı ile vintage görünen klasik alyans zarafet sevenlerin gözdesidir. İnce ve yuvarlak hatlı modeller hafif ve şık yapısı modellerden hoşlanıyorsan inceleyeceğin ürünlerden olmalıdır.

  • Klasik renklerin dışına çıkmak istiyorsan altın rose alyans rengine bakabilirsin. Farklı geometrik tasarımları ve ilgi çekici rengiyle sana hitap edebilir.

  • Kadınların en sevdiği tasarımlardan olan pırlantalı alyans, erkeklerde daha sade tasarımlarla birlikte kombinlenebilir. Çift yüzüklerini uyumlu seçerken değerli taşlardan vazgeçmek istemiyorsan tam sana göre!

Evlilik yolunda adım adım ilerlerken en mutlu günlerine şahitlik edecek, evliliğin boyunca seninle olacak alyansı şimdi Lizay Pırlanta’nın geniş koleksiyonundan seçebilirsin.

 

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