Nişan Yüzüğü Kaç Karat Olmalı?

Vitrinin camı serindir, içerideki ışık her taşı olduğundan biraz daha canlı gösterir. Yanınıza biri yaklaşır, gülümser ve o soruyu sorar: "Kaç karat düşünüyorsunuz?"

O an çoğu insanın aklından geçen şey aynıdır. Bir rakam söylemeniz gerekiyor ama o rakamın neye karşılık geldiğini bilmiyorsunuz. Az söylerseniz cimri, çok söylerseniz gerçekçi olmayan biri gibi hissediyorsunuz.

Mücevher alışverişinin en tuhaf yanı belki de budur. Hayatınızın en duygusal kararlarından birini vermeye gelirsiniz ve karşınıza önce bir sayı çıkar.

Oysa o sayı, düşündüğünüz kadar belirleyici değil.

Nişan Yüzüğünde Karat Tam Olarak Neyi Ölçer?

Herkesin karat dediğinde kastettiği şey taşın boyutudur. Gerçekte ise karat bir ağırlık birimi. Bir karat, tam olarak 0,2 grama denk geliyor.

Bu ayrım kulağa detay gibi geliyor ama sonucu oldukça somut. İki taş aynı ağırlıkta olabilir, yine de biri diğerinden daha büyük durabilir. Sebep, ağırlığın taşın neresinde toplandığıdır. Derin kesilmiş bir pırlanta ağırlığının bir kısmını yüzeyin altında saklar, yukarıdan bakıldığında gördüğünüz alan küçülür.

Bir de Türkçenin yarattığı bir karışıklık var. Altındaki ayar da halk arasında karat diye anılıyor. Oysa ikisi tamamen farklı şeyler. Ayar altının saflığını, karat ise taşın ağırlığını gösteriyor. "18 ayar 0,30 karat tektaş" ifadesi bu yüzden aslında iki ayrı bilgi veriyor: yüzüğün gövdesi ve üzerindeki taş.

Türkiye'de Hangi Karat Aralıkları Tercih Ediliyor?

Vitrinlere bakıldığında belirgin bir yoğunlaşma göze çarpıyor.

Nişan yüzüklerinde en çok tercih edilen aralık 0,30 ile 0,50 karat arasında toplanıyor. Bunun tesadüf olmadığını söylemek mümkün. Bu ağırlıklardaki bir taş parmakta net biçimde fark ediliyor, gündelik hayatta rahatsızlık vermiyor ve bütçeyi olağanüstü bir noktaya taşımıyor.

Somut olarak konuşmak gerekirse, yuvarlak kesim bir pırlantada 0,30 karat yaklaşık 4,3 milimetre, 0,50 karat yaklaşık 5,2 milimetre çapa karşılık geliyor. Rakamlar arasındaki fark küçük görünse de elde yan yana tutulduğunda ikisi belirgin şekilde ayrışıyor.

Daha küçük ağırlıklar da azımsanmayacak kadar tercih ediliyor, özellikle ince ve sade tasarımlarda. Bir karatın üzerine çıkanlar ise genellikle yüzüğü aynı zamanda bir birikim olarak da düşünenler.

Yani "olması gereken" bir karat yok. Sadece farklı ihtiyaçlara denk gelen farklı aralıklar var.

Aynı Karat Neden Her Parmakta Aynı Görünmüyor?

Bu, mağaza vitrininde asla anlaşılamayan bir şey.

Bir taşın algılanan büyüklüğü, üzerinde durduğu parmakla kurduğu orana bağlı. İnce ve uzun bir parmakta 0,30 karatlık bir tektaş dolgun ve gösterişli durur, çünkü etrafındaki alan taşın lehinedir. Daha geniş bir parmakta aynı taş beklenen etkiyi yaratmayabilir.

Kaba bir yol gösterici arayanlar için: küçük ölçülerde 0,25 ile 0,40 arası fazlasıyla tatmin edici bir sonuç veriyor, daha büyük ölçülerde ise 0,50 karattan başlamak dengeyi kuruyor.

Kesim şekli de bu denklemin parçası. Oval, markiz ve damla kesimler aynı ağırlıkta daha uzun bir yüzeye yayıldıkları için gözde daha büyük duruyor ve parmağı uzatıyor. Prenses ve zümrüt kesimler ise daha keskin, daha mimari bir duruş sunuyor.

Bu yüzden bir yüzüğü elinize takmadan karar vermek neredeyse imkânsız. Aynı taş, iki farklı elde iki farklı yüzük gibi görünüyor.

Karat Dışında Yüzüğün Görünümünü Ne Belirliyor?

Bir yüzüğe uzaktan bakıldığında gözü çeken şey ağırlık değil, ışıktır.

Pırlantanın parlaklığını belirleyen esas unsur kesim kalitesi. İyi kesilmiş bir taş ışığı içeri alır, açılarında kırar ve size geri gönderir. Kesimi zayıf bir taşta ise ışık yanlardan sızıp kaybolur. Sonuç, ağırlığı yerinde ama sönük duran bir yüzük olur.

Pratikte bu şu anlama geliyor: kesimi mükemmel 0,40 karatlık bir taş, kesimi vasat 0,55 karatlık bir taşın yanında daha canlı, daha büyük ve daha değerli görünüyor. Bu yüzden bütçe dağıtılırken kesim, üzerinde pazarlık edilmeyen başlık olarak duruyor.

Yüzüğün gövdesi de göründüğünden fazlasını yapıyor. İnce bir bant taşı optik olarak büyütür, kalın bir bant ise gözde küçültür. Merkez taşın çevresini saran küçük pırlantalar, taşın çapını iki basamak yukarı taşıyabilir. Yanlara yerleştirilen baget taşlar hem toplam ışıltıyı artırır hem yüzüğe mimari bir çizgi kazandırır.

Aynı taşın dört farklı tasarımda dört farklı yüzük gibi durması tam olarak bundan.

Nişan Yüzüğünde Bütçe Nasıl Kurulur?

Nişan yüzüğüne belli sayıda maaş ayrılması gerektiği fikri bir kuraldan değil, onlarca yıl önce yayınlanmış bir reklam kampanyasından geliyor. Bugün kimsenin bu cümleyi ölçü olarak alması gerekmiyor.

Daha sağlıklı olan yaklaşım, önce rahatça ayrılabilecek toplam tutarı netleştirmek. Sonrasında o tutarın yaklaşık üçte ikisini merkez taşa, kalanını yüzüğün tasarımına ayırmak dengeli bir dağılım sağlıyor.

Bir de kuyumcuların çok dile getirmediği bir ayrıntı var. Pırlanta fiyatları tam sayı eşiklerinde sıçrıyor. 1,00 karatlık bir taşla 0,90 karatlık bir taş arasındaki çap farkı yarım milimetreye bile ulaşmıyor, fiyat farkı ise belirgin. Aynı durum 0,50 ile 0,45 arasında da geçerli. Eşiğin hemen altında kalmak, gözle ayırt edilemeyen bir görüntüyü çok daha uygun bir bedelle elde etmeyi mümkün kılıyor.

Belge tarafı da bu denklemin parçası. Belirli bir ağırlığın üzerindeki taşlar için bağımsız laboratuvar raporu, hem bugünkü alışverişin hem ileride yapılacak her işlemin dayanağı oluyor.

Danışman size aynı soruyu bir kez daha sorduğunda artık verecek bir cevabınız var.

Doğru karat, listedeki en büyük rakam değil. Sevdiğiniz kişinin eline oturan, günlük hayatına ayak uyduran ve sizi zorlamadan alınmış olan.

O yüzük yıllar sonra bulaşık suyunda, çocuk elinde, hastane koridorunda ve tatil fotoğrafında olacak. Kaç karat olduğunu ise kimse sormayacak.