14 Ayar ile 22 Ayar Altın Arasındaki Farklar

Bir kuyumcu vitrinine baktığınızda yan yana duran iki bilezik neredeyse aynı görünebilir. Oysa birinin gramında yaklaşık 0,58 gram, diğerinin gramında ise 0,91 gram saf altın vardır. Aradaki bu fark; ürünün rengini, sertliğini, fiyatını, yıllar içinde nasıl yaşlanacağını ve bozdurduğunuzda elinize geçecek tutarı doğrudan belirler.

Altında "ayar" kavramı, alaşımın kaç birimlik kısmının saf altın olduğunu anlatır. Sistem 24 birim üzerine kuruludur: 24 ayar saf altını, 22 ayar 24 birimin 22'sini, 14 ayar ise 14'ünü ifade eder. Uluslararası ticarette ve damgalamada bu oran binde cinsinden yazılır ve buna milyem denir.

14 Ayar Altın Nedir?

14 ayar altın, ağırlığının %58,5'i saf altın, kalan %41,5'i ise bakır, gümüş, çinko, nikel veya paladyum gibi alaşım metallerinden oluşan bir altın türüdür. Matematiksel karşılığı 14 ÷ 24 = 0,5833'tür; sektörde bu değer yukarı yuvarlanarak 585 milyem olarak kabul edilir ve ürünlere bu şekilde damgalanır.

Alaşım oranının yüksek olması bir eksiklik değil, bilinçli bir mühendislik tercihidir. Saf altın son derece yumuşak ve kolay şekil değiştiren bir metaldir; tırnak arasına taş oturtulan, ince zincir örülen, hassas kilit mekanizması taşıyan ürünlerde tek başına kullanılamaz. Bakır ve gümüş gibi metallerin devreye girmesiyle malzeme sertleşir, darbeye ve çizilmeye karşı direnç kazanır. Pırlanta yüzük, tektaş, taşlı kolye ve günlük kullanım takılarında 14 ayarın bu kadar yaygın olmasının temel nedeni budur.

Renk açısından 14 ayar altın, yüksek ayarlara göre daha soluk ve serin bir sarı tonundadır. Alaşımdaki bakır oranı artırıldığında rose (pembe) altın, paladyum ve gümüş ağırlıklı karışımlarda ise beyaz altın elde edilir. Beyaz altın ürünler genellikle rodyum kaplama ile bitirilir; bu kaplama parlaklığı artırır ve yüzeyi korur.

14 Ayar Altın Kodu ve Damga Okuma

14 ayar altın kodu 585'tir. Türkiye'de satılan takılarda bu kod; yüzüğün iç halkasında, kolyenin klips bölümünde, küpenin iğnesinde veya bilekliğin kilit noktasında küçük bir damga olarak yer alır. Bazı ürünlerde 585 yerine "14K" ibaresi de kullanılabilir. Karşılaştırma için diğer yaygın kodlar şöyledir: 375 (9 ayar), 750 (18 ayar), 916 (22 ayar), 995 ve 999,9 (24 ayar).

Damganın varlığı önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Türkiye'de altının gerçek ayarı, yetkilendirilmiş ayar evlerinde TS EN ISO 11426 standardına göre kupelasyon yöntemiyle tespit edilir; itiraz halinde nihai analiz yetkisi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ndedir. Bu nedenle alışverişinizi faturalı, sertifikalı ve kurumsal bir satıcıdan yapmanız, damgadan çok daha güçlü bir güvencedir.

22 Ayar Altın Nedir?

22 ayar altın, ağırlığının %91,6'sı saf altından oluşan, milyem karşılığı 916 olan yüksek ayarlı bir alaşımdır. Kalan yaklaşık %8,4'lük bölüm çoğunlukla bakır ve gümüşten meydana gelir. Bu oran, altının kendi doğal rengini büyük ölçüde koruyacak kadar yüksektir; 22 ayar ürünler o bilinen derin, doygun ve sıcak sarı tona sahiptir.

Türkiye'de 22 ayar, kültürel olarak "gerçek altın" algısının merkezinde durur. Bilezik, burma, ajda, hasır bilezik, künye ve çeyrek–yarım–tam ziynet ürünleri ağırlıklı olarak bu ayarda üretilir. Düğünlerde takılan, kız çocukları için biriktirilen, "bozdurulabilir varlık" olarak görülen altın genellikle 22 ayardır.

Bu yüksek saflığın bedeli dayanıklılıktan ödenir. 22 ayar altın belirgin şekilde daha yumuşaktır; sert bir yüzeye çarptığında ezilebilir, ince işlenmiş bölümleri zamanla deforme olabilir. Taşlı ürünlerde tırnaklar esneyebileceği için pırlanta ve değerli taş montajında tercih edilmez. Bu yüzden 22 ayarı bir takı malzemesinden çok, "takılabilir yatırım aracı" olarak düşünmek daha doğrudur.

22 Ayar Gram Altın ve Yatırımlık Gram Altın Ayrımı

Burada sıkça karışan bir nokta var: 22 ayar gram altın ile borsada işlem gören yatırımlık gram altın aynı şey değildir.

Yatırımcıların takip ettiği, bankaların ve kuyumcuların ekranında görünen gram altın 24 ayardır. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart işlenmemiş altın en az 995/1000 saflıkta barlar veya külçeler halindeki altın olarak tanımlanır; bu saflığın altındaki ürünler standart dışı kabul edilir. Dolayısıyla "gram altın 22 ayar mı 24 ayar mı" konusunda net cevap şudur: fiyat referansı olarak kullanılan gram altın 24 ayar, yani has altındır.

22 ayar altın gramı ise kuyumcuda satılan ziynet altınını tarif eder. 22 ayar bilezik, burma veya gram bilezik dediğimiz ürünler bu kategoridedir ve fiyatları has altın üzerinden hesaplanır. Kısacası 24 ayar ölçüdür, 22 ayar üründür.

Fiyatlar Nasıl Hesaplanır?

Altın fiyatları serbest piyasada gün içinde sürekli değişir. Bu nedenle sabit bir rakam vermek yerine hesaplama mantığını bilmek çok daha işinize yarar. Temel formül şudur:

Ürün fiyatı = (Gram × Milyem × Has altın gram fiyatı) + İşçilik + KDV

Bu formüle göre 22 ayar altın gram fiyatı, güncel has altın fiyatının 0,916 ile çarpılmasıyla bulunur. 22 ayar gram altın fiyatı sorgulanırken karşınıza çıkan rakamların birbirinden farklı olması da normaldir; çünkü her kuyumcunun işçilik oranı ve kâr marjı değişir.

Aynı mantık düşük ayarda da geçerlidir. 14 ayar altın gram fiyatı, has altın fiyatının 0,585 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Ancak burada bir ayrıntı var: 14 ayar ürünler çoğunlukla işçilik yoğun tasarımlardır. Bu nedenle 14 ayar altın fiyatı içinde işçilik payı, 22 ayar bir bileziğe kıyasla oransal olarak çok daha büyük yer tutar. Zincir örgüsü, taş montajı, rodyum kaplama ve el işçiliği gibi kalemler etiketi doğrudan etkiler.

14 ayar altın ne kadar veya 22 ayar altın ne kadar diye baktığınızda karşılaştırmayı doğru yapmanın yolu, gram fiyatına değil ürünün toplam gramajı ile milyem değerinin çarpımına odaklanmaktır. 10 gramlık 22 ayar bir bilezik yaklaşık 9,16 gram saf altın barındırırken, 10 gramlık 14 ayar altın gramı hesabında bu değer 5,85 grama iner.

Kararma, Bakım ve Günlük Kullanım

Altın kimyasal olarak son derece kararlı bir metaldir; oksitlenmez ve paslanmaz. Yüzeyde görülen matlaşma, altının kendisinden değil alaşımdaki diğer metallerden kaynaklanır.

14 ayar altın kararır mı diye düşünüyorsanız: teorik olarak altın kısmı kararmaz, ancak alaşımdaki bakır ve gümüş oranı yüksek olduğu için ter, parfüm, deterjan, klorlu su ve kozmetik ürünlerle uzun süreli temasta yüzeyde matlaşma veya renk değişimi görülebilir. Bu durum kalitesizlik göstergesi değildir ve profesyonel temizlikle giderilebilir.

22 ayar altın kararır mı konusunda ise tablo daha rahattır. Alaşım oranı düşük olduğu için 22 ayar ürünlerde renk değişimi çok daha nadir yaşanır. Buna karşılık yumuşak yapısı nedeniyle çizilmeye ve ezilmeye karşı savunmasızdır; parlaklığını korusa da yüzeyinde zamanla ince çizikler birikir.

Her iki ayar için de basit bakım kuralları geçerlidir: takılarınızı duş, deniz, havuz, spor ve temizlik işlerinden önce çıkarın; parfümü takıyı takmadan önce sıkın; ürünleri birbirine sürtünmeyecek şekilde ayrı ayrı, kumaş keselerde saklayın. Ilık su, yumuşak sabun ve çok yumuşak bir fırça ile yapılan periyodik temizlik çoğu durumda yeterlidir.

Bozdurma, İşçilik ve Değer Kaybı

Altın alırken çoğu zaman gözden kaçan başlık, satarken ne olacağıdır. Kuyumcu bir ürünü geri alırken hurda altın olarak değerlendirir; yani ürünün içindeki saf altın miktarını esas alır, işçiliği büyük ölçüde dikkate almaz.

Bu nedenle 14 ayar altın bozdurma fiyatı, satın alma fiyatının belirgin şekilde altında kalır. Etikette ödediğiniz işçilik, tasarım ve marka değeri geri dönüşte karşılığını bulmaz; elinizde kalan, gramın 0,585 ile çarpımından ibarettir. 22 ayar ürünlerde ise işçilik payı daha düşük olduğu için alış ile satış arasındaki makas belirgin biçimde daralır.

Bu, 14 ayarı değersiz kılmaz; sadece amacını netleştirir. 14 ayar bir tektaş yüzük, bir mücevher ve bir hatıradır. 22 ayar bir bilezik ise büyük ölçüde bir birikim aracıdır. İkisini aynı ölçütle değerlendirmek en sık yapılan hatadır.

Yatırım İçin 14 Ayar mı 22 Ayar mı Daha Mantıklı?

Amaç birikim yapmaksa cevap net biçimde yüksek ayardan yanadır. Nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

Saf altın yoğunluğu. Aynı gramaj için 22 ayar, 14 ayara göre yaklaşık 1,57 kat daha fazla saf altın içerir. Yatırımda ödediğiniz paranın ne kadarının metale, ne kadarının işçiliğe gittiği belirleyici olur.

Likidite. 22 ayar ziynet altını Türkiye'de standartlaşmıştır; hemen her kuyumcuda kolayca ve öngörülebilir bir fiyattan nakde çevrilir. 14 ayar taşlı ürünlerin geri alımında ise hem fiyat daha düşüktür hem de her satıcı istekli olmayabilir.

Değer kaybı makası. Alış–satış farkı 22 ayarda dardır, işçilik yoğun 14 ayar üründe geniştir.

Buna karşılık, saf yatırım hedefiniz varsa en verimli yol ziynet altını bile değildir. İşçilik payı olmayan 24 ayar gram altın, külçe veya Darphane sertifikalı ürünler, birim başına en yüksek altın karşılığını sunar. 22 ayar ürünler burada "takılabilirlik" avantajıyla ayrışır; hem taşınır hem hediye edilir hem de değer saklar.

Öte yandan hedefiniz her gün kullanacağınız, taşlı, ince işçilikli, uzun ömürlü bir mücevher ise 14 ayar tartışmasız daha doğru bir tercihtir. Bir pırlanta yüzüğü 22 ayar bir gövdeye oturtmak, taşın güvenliğini riske atmak anlamına gelir.