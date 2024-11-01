İlk Pırlanta Hediyesi Ne Olmalı?

Bir pırlantanın ilk kez kutusundan çıktığı an, odanın içindeki ışığı değiştirir. Camdan giren güneş taşın üzerine düşer, minicik bir parıltı duvara vurur ve o birkaç saniye boyunca kimse konuşmaz. Mücevher dünyasında pek çok parça trend olur, birkaç sezon konuşulur, sonra yerini yenisine bırakır. İlk pırlanta ise hiçbir sezona ait değildir. Onu özel kılan tasarımı ya da karatı değil, bir hayatta yalnızca bir kez yaşanmasıdır. Buna rağmen o hediyeyi seçmek, seçen kişi için nadiren keyifli bir süreçtir. Vitrinin önünde geçen dakikalar, telefonda kayıtlı birbirine benzeyen fotoğraflar, içeri girildiğinde sorulacak sorular. Korku yanlış bir şey almak değil, doğru olanı kaçırmaktır.