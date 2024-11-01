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Sevgiliye Tektaş Dışında Alınabilecek Pırlanta Hediye Alternatifleri

Sevgiliye Tektaş Dışında Alınabilecek Pırlanta Hediye Alternatifleri

Sevdiğiniz kişiye pırlanta hediye etmek istiyorsunuz ama henüz tektaş zamanı değil. Ya da tektaş zaten çoktan verildi ve şimdi bir yıl dönümü, doğum günü veya "sadece seni düşündüm" dediğiniz sıradan ama özel bir an için bir şey arıyorsunuz.

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Altın Bileklikleri Birlikte Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Altın Bileklikleri Birlikte Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bilekte hafifçe birbirine değen altın bilekliklerin çıkardığı o tatlı ses… Kimimiz için annemizi, kimimiz için büyükannemizi hatırlatır. Bir çay bardağını tutarken, bir kitabın sayfasını çevirirken ya da birine el sallarken bilekte parlayan o altın detaylar, sade bir anı bile güzelleştirir.

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Erkek Yüzük Modelleri: Güçlü Bir Stil Detayı

Erkek Yüzük Modelleri: Güçlü Bir Stil Detayı

Erkek stilinde ayrıntı sayısı azdır. Bu yüzden var olan her ayrıntı daha çok konuşur. Bir saat, bir kemer, bir ayakkabı. Listeye ekleyebileceğiniz şeyler sınırlı ve çoğu erkek yıllardır aynı üç dört parçayla idare ediyor. Oysa doğru seçilmiş tek bir yüzük, kombinin tamamının algısını değiştirebiliyor. Yüzük takmayı düşünüp de vazgeçenlerin en sık söylediği şey aynı: "Bana fazla iddialı durur." Doğrusu, iddialı olan yüzüğün kendisi değil, yanlış seçilmiş olanı. Sade ve doğru orantılı bir model, çoğu insanın ilk bakışta fark etmediği ama genel duruşu belirgin şekilde yükselten bir detaydır.

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Tektaş Yüzük Nereden Alınır? Lizay Pırlanta ile En Doğru Seçim

Tektaş Yüzük Nereden Alınır? Lizay Pırlanta ile En Doğru Seçim

Tektaş yüzük, bir evlilik teklifinin en çok hatırlanan parçasıdır. Teklifin yapıldığı yer zamanla anlatılan bir hikâyeye dönüşür; yüzük ise her gün parmakta kalır. Bu yüzden "hangi modeli alsam" sorusundan önce gelen soru genellikle şudur: tektaş yüzük nereden alınır?

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Nişan Yüzüğü Kaç Karat Olmalı?

Nişan Yüzüğü Kaç Karat Olmalı?

Vitrinin camı serindir, içerideki ışık her taşı olduğundan biraz daha canlı gösterir. Yanınıza biri yaklaşır, gülümser ve o soruyu sorar: "Kaç karat düşünüyorsunuz?" O an çoğu insanın aklından geçen şey aynıdır. Bir rakam söylemeniz gerekiyor ama o rakamın neye karşılık geldiğini bilmiyorsunuz. Az söylerseniz cimri, çok söylerseniz gerçekçi olmayan biri gibi hissediyorsunuz.

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İlk Pırlanta Hediyesi Ne Olmalı?

İlk Pırlanta Hediyesi Ne Olmalı?

Bir pırlantanın ilk kez kutusundan çıktığı an, odanın içindeki ışığı değiştirir. Camdan giren güneş taşın üzerine düşer, minicik bir parıltı duvara vurur ve o birkaç saniye boyunca kimse konuşmaz. Mücevher dünyasında pek çok parça trend olur, birkaç sezon konuşulur, sonra yerini yenisine bırakır. İlk pırlanta ise hiçbir sezona ait değildir. Onu özel kılan tasarımı ya da karatı değil, bir hayatta yalnızca bir kez yaşanmasıdır. Buna rağmen o hediyeyi seçmek, seçen kişi için nadiren keyifli bir süreçtir. Vitrinin önünde geçen dakikalar, telefonda kayıtlı birbirine benzeyen fotoğraflar, içeri girildiğinde sorulacak sorular. Korku yanlış bir şey almak değil, doğru olanı kaçırmaktır.

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Altın Baget Yüzük: İnce ve Şık Bir Dokunuş

Altın Baget Yüzük: İnce ve Şık Bir Dokunuş

Bir yüzüğün dikkat çekmesi için büyük olması gerekmiyor. Baget yüzükler tam olarak bunu kanıtlıyor. Parmağınızda ince bir çizgi gibi durur, uzaktan bakıldığında neredeyse sade görünür. Ama ışık üzerine düştüğünde o düz ve keskin yüzeyler pırıltıyı bambaşka bir şekilde yansıtır. Yuvarlak taşların dağınık ışıltısı yerine, cam gibi net ve dingin bir parlaklık ortaya çıkar.

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Kalpli Altın Kolye Kimlere Hediye Edilir?

Kalpli Altın Kolye Kimlere Hediye Edilir?

Hediye seçmenin en zor tarafı, ne alacağınızı bilememek değil. Ne demek istediğinizi doğru anlatacak şeyi bulamamak. Kalpli altın kolyenin bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi tam olarak bu. Kutuyu açan kişi ne anlama geldiğini sormaz. Kalp, dünyanın her yerinde aynı şeyi söyleyen nadir sembollerden biri. Ama "kalpli kolye herkese gider" demek de doğru olmaz. Anneye alınan bir kalp kolye ile sevgiliye alınan aynı olmamalı, on yaşındaki bir çocuğa alınanla en yakın arkadaşınıza alınan da farklı olmalı.

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