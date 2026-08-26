1.14 Karat Pırlanta Ametist Küpe
Ürün Kodu : DE34071
Seçiniz
65.602 TL
PEŞİN FİYATINA 21.867 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.14 Karat Pırlanta Ametist Küpe T10925
14 Ayar, Rose Altın, 3.17 gr
Taş: Ametist
Ağırlık: 0.61 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.38 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morun asil ve huzur veren derinliği, ışıltılı detayların zarafetiyle kulakta dikkat çekici bir odak noktası oluşturuyor. Gizemli tonların kazandırdığı karakter, gündüzden geceye uzanan kombinlerde rafine bir duruş sergiliyor. Stilinize özgün ve asil bir dokunuş.
1.14 Karat Pırlanta Ametist Küpe
PEŞİN FİYATINA 21.867 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
65.602 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR159786
0.71 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
54.331 TL
Ürün Kodu : DN57346
0.58 Karat Pırlanta Ametist Kolye
47.640 TL
Ürün Kodu : DN49721
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye
%0
59.184 TL
59.184 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL