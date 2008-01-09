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KİMLİK TESPİTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KİMLİK TESPİTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ


A- 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna göre, sürekli iş 
ilişkisinde bulunulan müşterilerden eksiksiz şekilde alınması gereken belgeler 
aşağıda belirtilmiştir; 


1- Güncel Vergi levhası, 
2- Güncel İmza sirküleri, 
3- Güncel ticaret sicil gazetesi, (Kuruluş ve son gazete) 
4- Müşteri şirketin tüm ortaklarına ait kimlik fotokopileri, (Doğum yeri el ile yazılmalıdır.) 
5- Şirket ortaklarının ev adresi imza sirkülerinde yer almıyor ise mutlaka ev adreslerinin 
de alınması gerekmektedir. 
6- Gerçek faydalanıcı bildirim formu, (Mali müşavirlerinden temin edebilirler.) 
7- Güncel faaliyet belgesi, 
8- Şirket ortaklarından biri başka bir şirket ise ilk 5 maddedeki belgeler aynen hisse sahibi 
olan şirket için de alınmalıdır. Örneğin; XYZ A.Ş.’nin hisselerinin %90’ı ABC A.Ş.’ye aittir. 
Bu durumda XYZ A.Ş. ile ticaret yapılmasına rağmen hem XYZ A.Ş.’nin hem de ABC 
A.Ş.’nin ilk 5 maddede yer alan belgelerin alınması gerekmektedir. 


B- Sürekli iş ilişkisinde bulunulan müşterileri aşağıdaki 3 şekilde tanımlayabiliriz; 


1- Franchise müşteriler, (Anonim şirket, Limited Şirket, Şahıs İşletmesi) 
2- Satış noktası müşteriler, (Anonim Şirket, Limited Şirket, Şahıs İşletmesi) 
3- 2 yıl içerisinde 2. kez ya da daha fazla satış gerçekleştirilen müşteriler, (anonim şirket, 
limited şirket, şahıs işletmesi ve diğer perakende müşteriler) 


C- Perakende satış yapılan müşterilerde ise satış tutarı gün içerisinde toplam 370 bin TL 
üzerinde olduğunda aşağıdaki belgeler alınmalıdır; 


1- Kimlik fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi, (Doğum yeri el ile 
yazılmalıdır.) 
2- Açık adres, 
3- İletişim bilgileri, 
4- İş/meslek bilgisi, 
5- İmza 


Her müşterinin dosyasında bu belge veya bilgilerden birinin eksik olduğunun Masak tarafından 
tespiti halinde, içerisinde eksik bilgi ya da belge tespit edilen her bir dosya için dosya 2024 yılı 
içinde ise 157.487 TL, dosya 2025 yılında ise 226.671 TL idari para cezası kesilecektir. 

 

TİCARET SİCİLİNE KAYITLI TÜZEL KİŞİ BİLGİ FORMU 


Tüzel Kişiliğe Ait Zorunlu Bilgiler 

Unvanı : 
Ticaret Sicil Numarası : 
Vergi Kimlik Numarası : 
Faaliyet Konusu : 
Adresi : 
Telefon Numarası : 
Varsa
Faks Numarası : 
Elektronik Posta Adresi : 

 

Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişiye Ait Zorunlu Bilgiler 

Adı Soyadı : 
Doğum Yeri ve Tarihi : 
Anne ve Baba Adı* : 
Uyruğu : 
Kimlik Numarası : 
Kimlik Belgesinin Türü : 
Elektronik Posta Adresi : 
İş ve Meslek Bilgileri : 
İmza Örneği : 

 


Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişiye Ait Zorunlu Bilgiler (Müşterek Temsil Söz Konusuysa) 

Adı Soyadı : 
Doğum Yeri ve Tarihi : 
Anne ve Baba Adı* : 
Uyruğu : 
Kimlik Numarası : 
Kimlik Belgesinin Türü : 
Elektronik Posta Adresi : 
İş ve Meslek Bilgileri : 
İmza Örneği : 

* Sadece T.C. Vatandaşları için 


Yukarıdaki bilgiler 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
uyarınca talep edilmektedir. 


Bu bilgilerin teyidi için, Tüzel Kişiliğin Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhasının ibrazı 
zorunludur. Bu belgeler okunabilir ve güncel olmalıdır. Bununla birlikte Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi 
veya kişilerin T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C kimlik numarası 
bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerini, Türk 
uyruklu olmayanların ise pasaport, ikamet belgesi veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
uygun görülen kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Son olarak bu kişilerin temsil yetkisinin 
teyidi için imza sirküleri zorunludur. 


Vekâlet ile temsil edilen Tüzel Kişilerde, vekâletin yanı sıra, vekâleti imzalayan tüzel kişi temsilcisinin 
yetkisinin teyidi için imza sirkülerinin de ibrazı şarttır. Adi Ortaklılarda ise Noter Onaylı Ortaklık 
Sözleşmesi, Ortaklığa Ait Vergi Levhası veya Muadili Belge ile Ortaklığı temsile yetkili kişinin yetkisini 
gösteren belge ile kimliğinin ibrazı gerekmektedir.

 

GERÇEK KİŞİ BİLGİ FORMU

Adı ve Soyadı

 

Doğum Tarihi

 

Uyruğu

 

T.C. Kimlik No/Pasaport No

 

Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası

 

Anne ve Baba Adı

 

Telefon/Faks/E-mail Adresi

 

Güncel İkametgah Adresi

 

Güncel Çalışılan Kurum/Meslek (Pozisyon) Bilgisi ve Gelir Kaynağı

 

İşlemi Kendi Adınıza mı (Gerçek Faydalanıcı) Yapıyorsunuz?

Evet,   bu işlemi kendi adıma ve hesabıma yapıyorum

 

Hayır ise

Gerçek Faydalanıcı Bilgileri

Adı ve Soyadı:

 

TCKN / Pasaport No:

 

Yetki Durumu (varsa Mahkeme Kararı, vekaletname vb. belirtilmelidir):

 

İşlem Tarihi:

Müşteri İmzası:

 


Yukarıdaki bilgiler 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Suç Gelirlerinin Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca talep edilmektedir. Bu bilgilerin teyidi için, Türk uyruklu kişilerin T.C. kimlik kartı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarda resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerini, Türk uyruklu olmayanların ise pasaport, ikamet belgesi veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen kimlik belgesini ibraz etmeleri zorunludur.


Başkası adına / hesabına hareket edildiğinde bu husus beyan edilmelidir. Böyle bir durumda hem nam ve/veya hesabına işlem yapılan kişinin, hem de işlem yapan kişinin / kanuni temsilcinin kimlik belgeleri ile temsilcinin temsile yetkili olduğuna dair belgenin (noter onaylı vekaletname, mahkeme kararı) temini gerekmektedir.


Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılan işlemlerde ise mahkeme kararıyla veli tayin edilenler ile vasi ve kayyımların ilgili mahkeme kararını ibraz etmeleri gerekecektir. Anne ve babaların reşit olmayan çocukları adına işlem talep etmeleri durumunda, adına işlem talep edilen çocuk ve işlemi talep eden velinin her ikisinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu form aracılığıyla paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Lizay Kuyumculuk Ticaret Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı KVKK kapsamında ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir; söz konusu veriler, gerekli olduğu hallerde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) başta olmak üzere yetkili adli ve idari mercilerle kanuni zorunluluklar çerçevesinde paylaşılabilecektir. Verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız ve detaylı bilgi için www.lizaypirlanta.com adresini ziyaret edebilir veya şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.

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