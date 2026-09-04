Altın Y Harf Kolye
Ürün Kodu : N182667
15.990 TL
PEŞİN FİYATINA 5.330 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Y Harf Kolye T11079
14 Ayar, Altın, 1.33 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern ve estetik kavislerle işlenmiş "Y" harfi, kişisel tarzınıza özgün ve şık bir detay katıyor. Sadeliği anlamla buluşturan yapısı, gün boyu gururla taşıyacağınız kişisel bir dokunuş sunuyor.
Altın Y Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.330 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.990 TL
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