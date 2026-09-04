Altın Taşlı Yonca Kolye
Ürün Kodu : N182605
18.635 TL
PEŞİN FİYATINA 6.212 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Yonca Kolye T11059
14 Ayar, Altın, 1.90 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şansın ve şıklığın simgesi olan dört yapraklı form, parıltılı detayların canlılığıyla dekoltenizi aydınlatıyor. Anlamlı motifin kazandırdığı pozitif aura, stilinize adeta bir uğur gibi eşlik edecek ışıltılı bir dokunuş sunuyor.
Altın Taşlı Yonca Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.212 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.635 TL
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