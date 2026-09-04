Altın Taşlı Yonca Kolye T11059 14 Ayar, Altın, 1.90 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şansın ve şıklığın simgesi olan dört yapraklı form, parıltılı detayların canlılığıyla dekoltenizi aydınlatıyor. Anlamlı motifin kazandırdığı pozitif aura, stilinize adeta bir uğur gibi eşlik edecek ışıltılı bir dokunuş sunuyor.