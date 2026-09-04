Altın Taşlı M Harf Kolye
Ürün Kodu : P140831-C068145
23.490 TL
PEŞİN FİYATINA 7.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı M Harf Kolye T11092
14 Ayar, Altın, 2.51 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta ışıltısını andıran taş dizilimi, "M" figürüne büyüleyici bir lüks kazandırıyor. Kişisel hikayenizi ışıl ışıl bir zarafetle temsil eden bu parça, her anınıza eşlik edecek prestijli bir dokunuş.
Altın Taşlı M Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.490 TL
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