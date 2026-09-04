Altın Taşlı M Harf Kolye T11092 14 Ayar, Altın, 2.51 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta ışıltısını andıran taş dizilimi, "M" figürüne büyüleyici bir lüks kazandırıyor. Kişisel hikayenizi ışıl ışıl bir zarafetle temsil eden bu parça, her anınıza eşlik edecek prestijli bir dokunuş.