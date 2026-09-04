Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye
Ürün Kodu : N182617
17.612 TL
PEŞİN FİYATINA 5.871 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye T11065
14 Ayar, Altın, 1.62 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Uzun ömrün ve sabrın simgesi kaplumbağa figürü, parıltılı taş işçiliğiyle sevimli ve değerli bir mücevhere dönüşüyor. Taşların sunduğu canlı ışıltı tasarıma neşeli bir dinamizm katarken, günlük kombinlerinize uğur getirecek ışıl ışıl bir dokunuş sunuyor.
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.871 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.612 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B348269
Altın Taşlı Zikzak Bileklik
%0
119.136 TL
119.136 TL
Ürün Kodu : N144482
Altın Turkuaz Deniz Yıldızı Kolye
%0
131.036 TL
131.036 TL
Ürün Kodu : L030681
Altın Taşlı Modern Kelepçe
%0
112.268 TL
112.268 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL