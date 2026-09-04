Altın Taşlı E Harf Kolye T11091 14 Ayar, Altın, 2.51 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

"E" harfinin narin kavisleri, ışıl ışıl taşların canlılığıyla buluşarak boynunuzda kişisel bir parıltı yaratıyor. Hem anlamlı hem de göz alıcı olan bu tasarım, kendinizi özel hissettirecek zamansız bir dokunuş.