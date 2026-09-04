Altın Tamtur Yüzük
Ürün Kodu : R099050
14.688 TL
PEŞİN FİYATINA 4.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tamtur Yüzük T11048
14 Ayar, Altın, 1.35 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Madenin sıcak ışıltısının parmağı kesintisiz bir halka şeklinde sarmalaması, sonsuz bağların ve zamansız şıklığın simgesi haline geliyor. Tek başına sade, diğer parçalarla kombinlendiğinde ise zengin bir duruş sergiliyor. Her anınıza eşlik edecek klasik bir dokunuş.
Altın Tamtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 4.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.688 TL
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