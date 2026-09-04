Altın Tamtur Yüzük T11048 14 Ayar, Altın, 1.35 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Madenin sıcak ışıltısının parmağı kesintisiz bir halka şeklinde sarmalaması, sonsuz bağların ve zamansız şıklığın simgesi haline geliyor. Tek başına sade, diğer parçalarla kombinlendiğinde ise zengin bir duruş sergiliyor. Her anınıza eşlik edecek klasik bir dokunuş.