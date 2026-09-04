Altın Sedef Yıldızı Kolye
Ürün Kodu : N182671
17.809 TL
PEŞİN FİYATINA 5.936 TL x 3 Taksit
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Altın Sedef Yıldızı Kolye T11082
14 Ayar, Altın, 1.63 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Deniz kabuğunun yivli dokusu ile deniz salyangozu figürünün pürüzsüz kıvrımları, altının sıcak ışıltısıyla asimetrik bir uyum yakalıyor. Okyanusun duru güzelliğini ve yaz esintilerini boynunuza taşıyan bu iki farklı deniz figürü, zincir üzerindeki özgün dizilimiyle dinamik bir estetik sergiliyor. Doğal formların zarafetini stiline yansıtmak isteyenler için ferah ve zamansız bir dokunuş.
Altın Sedef Yıldızı Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.809 TL
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