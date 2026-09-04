Altın Sedef Dalgası Kolye
Ürün Kodu : N182674
17.809 TL
PEŞİN FİYATINA 5.936 TL x 3 Taksit
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Altın Sedef Dalgası Kolye T11085
14 Ayar, Altın, 1.63 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sedefin pürüzsüz dokusu ve dalga formundaki altın hatlar, mükemmel bir harmoni oluşturuyor. Doğal malzemenin aydınlık yansıması boynunuzda ferah bir etki bırakırken, çabasız ve rafine bir şıklık vadediyor.
Altın Sedef Dalgası Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.809 TL
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