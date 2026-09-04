Altın Okyanus Yaprağı Kolye
Ürün Kodu : N182675
18.564 TL
PEŞİN FİYATINA 6.188 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Okyanus Yaprağı Kolye T11086
14 Ayar, Altın, 1.70 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Deniz altı florasının narin yaprak formları, kıvrımlı hatların zarafetiyle hayat buluyor. Doğanın organik güzelliğini stiline taşımak isteyenler için tasarlanan bu parça, kombinlerinize taze ve estetik bir dokunuş katıyor.
Altın Okyanus Yaprağı Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.188 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.564 TL
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