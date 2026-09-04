Altın Okyanus Rüyası Kolye
Ürün Kodu : N182670
18.360 TL
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Okyanus Rüyası Kolye T11081
14 Ayar, Altın, 1.69 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Okyanusun özgür ve akıcı dalgalarından ilham alan formlar, altının zengin yapısıyla buluşuyor. Boynunuzda ferah ve modern bir etki bırakan bu tasarım, stilinize yaz enerjisini ve dinamizmi taşıyan taze bir dokunuş.
Altın Okyanus Rüyası Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.360 TL
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