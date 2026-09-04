Altın Okyanus Dansı Kolye
Ürün Kodu : N182677
17.476 TL
PEŞİN FİYATINA 5.825 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Okyanus Dansı Kolye T11088
14 Ayar, Altın, 1.60 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dalgaların ritmik hareketinden ilham alan akıcı çizgiler, boyunda dinamik ve canlı bir duruş sergiliyor. Işıkla birlikte sürekli hareket eden ışıltılı yüzeyi, tarzınıza neşeli ve çağdaş bir hava katıyor.
Altın Okyanus Dansı Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.825 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.476 TL
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