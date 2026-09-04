Altın Okyanus Büyüsü Kolye
Ürün Kodu : N182673
16.252 TL
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Okyanus Büyüsü Kolye T11084
14 Ayar, Altın, 1.51 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Okyanusun büyüleyici ve dingin ruhu, modern kavislerin estetiğiyle tasarıma yansıyor. Işığı yumuşakça yakalayan dolgun formu boyun bölgesine sofistike bir aura kazandırırken stilinize büyüleyici bir dokunuş ekliyor.
Altın Okyanus Büyüsü Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.417 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.252 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : H001303
Altın Deniz Yıldızı Halhal
%0
15.504 TL
15.504 TL
Ürün Kodu : B365432
Altın Deniz Yıldızı Çift Zincir Bileklik
%0
11.288 TL
11.288 TL
Ürün Kodu : N175275
Altın Denizatı Kolye
%0
15.232 TL
15.232 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL