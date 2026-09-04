Altın Nüans Kolye
Ürün Kodu : N182604
22.216 TL
PEŞİN FİYATINA 7.405 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Nüans Kolye T11058
14 Ayar, Altın, 2.42 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist kavislerin ve ince detayların yaratttığı hafiflik, boyunda zarif bir yansıma oluşturuyor. Gösterişten uzak ama bir o kadar dikkat çekici olan bu tasarım, çabasız şıklığın en rafine halini sunuyor. Stilinize ince bir dokunuş.
Altın Nüans Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.405 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.216 TL
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