Altın Nüans Kolye T11058 14 Ayar, Altın, 2.42 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist kavislerin ve ince detayların yaratttığı hafiflik, boyunda zarif bir yansıma oluşturuyor. Gösterişten uzak ama bir o kadar dikkat çekici olan bu tasarım, çabasız şıklığın en rafine halini sunuyor. Stilinize ince bir dokunuş.