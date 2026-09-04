Altın M Harf Kolye
Ürün Kodu : N182664
15.990 TL
PEŞİN FİYATINA 5.330 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın M Harf Kolye T11076
14 Ayar, Altın, 1.44 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kimliğinizi veya sevdiklerinizin baş harfini simgeleyen "M" figürü, altının sıcak ışıltısıyla kişisel bir anlam kazanıyor. Yalın ve modern çizgileriyle gün boyu boynunuzdan çıkarmak istemeyeceğiniz zamansız ve özel bir dokunuş.
Altın M Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.330 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.990 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : P140832-C068145
Altın Taşlı A Harf Kolye
23.490 TL
Ürün Kodu : B251473
Altın Harf Bileklik
%0
97.648 TL
97.648 TL
Ürün Kodu : E147976
Altın Yusufçuk Küpe
%0
10.472 TL
10.472 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL