Altın Lal Çiçeği Kolye
Ürün Kodu : N182606
26.316 TL
PEŞİN FİYATINA 8.772 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Lal Çiçeği Kolye T11060
14 Ayar, Altın, 2.43 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafetin ve tutkunun simgesi olan narin çiçek formu, detaylı işçiliğin estetiğiyle boynunuzda açıyor. Doğanın asil çizgilerini sanatsal bir yorumla sunan bu tasarım, şıklığınıza romantik ve kadınsı bir dokunuş ekliyor.
Altın Lal Çiçeği Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.772 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.316 TL
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