Altın Kalp Figürlü Trend Kolye
Ürün Kodu : N182600
54.621 TL
PEŞİN FİYATINA 18.207 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Figürlü Trend Kolye T11056
14 Ayar, Altın, 5.03 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltılı ve sıcak kalbin asil duruşu, romantik şıklığın en güzel ifadesini sunuyor. Güncel tasarım anlayışıyla yenilenen ikonik motif, tarzınıza feminen, neşeli ve zamansız bir dokunuş ekliyor.
Altın Kalp Figürlü Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.207 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.621 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : SM02824
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
%0
26.248 TL
26.248 TL
Ürün Kodu : R153526
Altın Trend Kalp Yüzük
23.256 TL
Ürün Kodu : B311469
Altın Büyük Kalpli Bileklik
%0
39.644 TL
39.644 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL