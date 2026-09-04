Altın İncili Sedef Dalgası Kolye
Ürün Kodu : N182661
20.747 TL
PEŞİN FİYATINA 6.916 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İncili Sedef Dalgası Kolye T11074
14 Ayar, Altın, 1.90 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sedefin gökkuşağı yansımaları ve incinin zarafeti, dalga formundaki altın hatlarla mükemmel bir harmoni oluşturuyor. Doğal malzemelerin ve modern işçiliğin buluştuğu bu tasarım, boynunuzda sanatsal bir ışıltı sergiliyor.
Altın İncili Sedef Dalgası Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.916 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.747 TL
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