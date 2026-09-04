Altın İncili Palmiye Kolye
Ürün Kodu : N182663
23.868 TL
PEŞİN FİYATINA 7.956 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İncili Palmiye Kolye T11075
14 Ayar, Altın, 2.19 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Otantik detayların ve ince çizgi estetiğinin inciyle buluştuğu bu özel tasarım, boyunda büyüleyici bir imza oluşturuyor. Tarihi zarafeti modern şıklıkla harmanlayan yapısı, tarzınıza karakter ve prestij katıyor.
Altın İncili Palmiye Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.956 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.868 TL
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