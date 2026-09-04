Altın İncili Okyanus Rüyası Kolye
Ürün Kodu : N182658
21.022 TL
PEŞİN FİYATINA 7.007 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İncili Okyanus Rüyası Kolye T11071
14 Ayar, Altın, 1.93 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Okyanusun derinliklerinden gelen parlak inci, altının akıcı formlarıyla boyunda adeta süzülüyor. Duru güzelliği lüks bir detayla buluşturan bu tasarım, hem özel anlarda hem de günlük kullanımda göz alıcı bir şıklık sunuyor. Büyülü bir rüya dokunuşu.
Altın İncili Okyanus Rüyası Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.007 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.022 TL
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