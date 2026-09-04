Altın İncili Okyanus Rüyası Kolye T11071 14 Ayar, Altın, 1.93 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Okyanusun derinliklerinden gelen parlak inci, altının akıcı formlarıyla boyunda adeta süzülüyor. Duru güzelliği lüks bir detayla buluşturan bu tasarım, hem özel anlarda hem de günlük kullanımda göz alıcı bir şıklık sunuyor. Büyülü bir rüya dokunuşu.