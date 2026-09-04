Altın İncili Okyanus Büyüsü Kolye
Ürün Kodu : N182659
20.128 TL
PEŞİN FİYATINA 6.709 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İncili Okyanus Büyüsü Kolye T11072
14 Ayar, Altın, 1.84 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı yumuşakça yansıtan pürüzsüz inci detayları, büyüleyici tasarımıyla duru bir lüks vadediyor. Okyanusun gizemini boynunuza taşıyan bu özel parça, asil duruşuyla tüm bakışları üzerinize topluyor. Seçkin zevklere büyüleyici bir dokunuş.
Altın İncili Okyanus Büyüsü Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.709 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.128 TL
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