Altın İncili Deniz Masalı Kolye
Ürün Kodu : N182656
21.284 TL
PEŞİN FİYATINA 7.095 TL x 3 Taksit
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Altın İncili Deniz Masalı Kolye T11070
14 Ayar, Altın, 1.96 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncinin zamansız asaleti, deniz temalı zarif detaylarla birleşerek masalsı bir uyum yakalıyor. Doğal incinin aydınlık yansıması boynunuza kuğu gibi bir duruş kazandırırken, kadınsı zarafeti ön plana çıkarıyor. Büyüleyici ve narin bir dokunuş.
Altın İncili Deniz Masalı Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.095 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.284 TL
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