Altın İnci Kabuğu Kolye
Ürün Kodu : N182678
17.809 TL
PEŞİN FİYATINA 5.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İnci Kabuğu Kolye T11089
14 Ayar, Altın, 1.64 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Deniz kabuğunun koruyucu formu ve içerisindeki saklı güzellik, narin çizgilerle yorumlanıyor. Doğallığı lüksle buluşturan bu zarif tasarım, gün boyu üzerinizde taşıyacağınız zamansız bir dokunuş sunuyor.
Altın İnci Kabuğu Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.809 TL
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