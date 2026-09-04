Altın E Harf Kolye
Ürün Kodu : N182665
15.990 TL
PEŞİN FİYATINA 5.330 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın E Harf Kolye T11077
14 Ayar, Altın, 1.59 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin işçilikle şekillenen "E" harfi, kişisel hikayenizi stilinize taşımanın en zarif yolunu sunuyor. Şık ve minimalist formu sayesinde tek başına veya diğer kolyelerle kombinlenerek kullanılabilen anlamlı bir dokunuş.
Altın E Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.330 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.990 TL
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