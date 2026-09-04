Altın Denizatı Kolye
Ürün Kodu : N182650
24.684 TL
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Denizatı Kolye T11068
14 Ayar, Altın, 2.26 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizlerin gizemli canlısı, kıvrımlı ve narin hatların estetiğiyle boynunuzda parıldıyor. Doğanın benzersiz formlarını ve yazın özgür enerjisini stilinize taşıyan bu özgün tasarım, kombinlerinize taze bir dokunuş ekliyor.
Altın Denizatı Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.684 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : H001303
Altın Deniz Yıldızı Halhal
%0
15.504 TL
15.504 TL
Ürün Kodu : B365432
Altın Deniz Yıldızı Çift Zincir Bileklik
%0
11.288 TL
11.288 TL
Ürün Kodu : N175275
Altın Denizatı Kolye
%0
15.232 TL
15.232 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL