Altın Deniz Rüyası Kolye
Ürün Kodu : N182490
28.152 TL
PEŞİN FİYATINA 9.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Rüyası Kolye T11055
14 Ayar, Altın, 2.59 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizin huzur veren dalgalarından ve gizeminden ilham alan akıcı formlar, boyunda masalsı bir estetik oluşturuyor. Doğal kavislerin sunduğu ferahlık hissi kombinlerinize yaz enerjisi ve zarafet katıyor. Büyüleyici bir deniz rüyası dokunuşu.
Altın Deniz Rüyası Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.152 TL
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