Altın Deniz Masalı Kolye
Ürün Kodu : N182672
18.292 TL
PEŞİN FİYATINA 6.097 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Masalı Kolye T11083
14 Ayar, Altın, 1.67 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizlerin derinliklerinden ilham alan narin detaylar, altının sıcak ışıltısıyla boynunuzda sanatsal bir hikaye anlatıyor. Akıcı kavislerin ve ince işçiliğin sunduğu bu estetik, günlük tarzınıza masalsı bir hava katıyor.
Altın Deniz Masalı Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.097 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.292 TL
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