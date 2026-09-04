Altın Deniz Kabuğu Kolye
Ürün Kodu : N182651
18.268 TL
PEŞİN FİYATINA 6.089 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Kabuğu Kolye T11069
14 Ayar, Altın, 1.68 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Okyanus kıyılarının doğal ve duru güzelliği, altının sıcak ışıltısıyla buluşuyor. İnce hatlı yüzey dokusu tasarıma deniz esintili bir hava katarken, çabasız ve ferah bir şıklık vadediyor. Stilinize doğal ve estetik bir dokunuş.
Altın Deniz Kabuğu Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.089 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.268 TL
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