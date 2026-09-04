Altın Deniz Hazinesi Kolye
Ürün Kodu : N182676
17.075 TL
PEŞİN FİYATINA 5.692 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Hazinesi Kolye T11087
14 Ayar, Altın, 1.56 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Okyanusun saklı güzelliklerini simgeleyen detaylı işçilik, madenin zengin yapısıyla boynunuzda adeta bir mücevher gibi parıldıyor. Karakteristik duruşuyla tüm bakışları üzerine toplayan özel bir dokunuş.
Altın Deniz Hazinesi Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.692 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.075 TL
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